55 иностранцев застряли на трассе Самара-Шымкент

На трассе в Актюбинской области спасатели эвакуировали 55 граждан Узбекистан, следовавших на автобусе сообщением "Ташкент-Казань", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Автобус из-за поломки остановился на 965-м километре автодороги республиканского значения "Самара-Шымкент". Сотрудники ДЧС эвакуировали пассажиров в мечеть села Карабутак. В медицинской помощи они не нуждались.

В МЧС Казахстана настоятельно рекомендуют следить за изменением погоды, не выезжать в дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах, а также следить за техническим состоянием автотранспорта.

Акмолинские полицейские эвакуировали 16 россиян из сломавшегося на трассе автобуса, направлявшегося из Екатеринбурга в Караганду. Пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева - в сельскую библиотеку района Биржан сал, а автобус отбуксировали на ремонт.

В Актюбинской области патрульные полицейские помогли иностранцам, ставшим пленниками непогоды. На автодороге Карабутак-Костанай они заметили на обочине пассажирский автобус, он вышел из строя из-за сильных морозов.

В салоне были трое водителей и 59 пассажиров, включая шестерых детей. Полицейские вместе со спасателями эвакуировали людей. Мужчин они разместили в мечети, а женщин - в общежитии колледжа.