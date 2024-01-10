Замерзавших на трассе 16 россиян спасли в Акмолинской области

Акмолинские полицейские эвакуировали 16 россиян из сломавшегося на трассе автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На трассе Астана - Петропавловск патрульные полицейские заметили стоявший на обочине автобус Hyundai с российским госномером. Когда они подошли, водитель сообщил, что ехал из Екатеринбурга в Караганду.

В автобусе стражи порядка встретили 16 замерзающих человек, в числе которых был шестилетний ребёнок. Его они сразу перенесли в служебную автомашину, чтобы тот смог согреться.

Позже пассажиров автобуса доставили в ближайший пункт обогрева - в сельскую библиотеку района Биржан сал, а автобус отбуксировали на ремонт.