53 тысячи вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Из Нагорного Карабаха в Армению по состоянию на вечер 27 сентября прибыли 53 629 вынужденных переселенцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт правительства Армении.
По данным Минобразования, каждый третий вынужденный переселенец из Нагорного Карабаха - несовершеннолетний.
Всего в Нагорном Карабахе, контроль над которой восстановил Азербайджан, проживало 120 тысяч этнических армян.
Также продолжается эвакуация в Армению пострадавших при взрыве на бензохранилище в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе.
"По состоянию на 19:00 воздушным путём перевезено ещё 38 пациентов. Всего в Армению воздушным и наземным транспортом было доставлено 349 пациентов. На данный момент нет пациентов, выписанных из медицинских центров", - сказала на брифинге пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян.
По её данным, перевезено 129 тел погибших.
Фото: пресс-служба правительства Армении
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в нескольких регионах Казахстана
- Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО
- Страшные подробности рассказали соседи погибших при пожаре в Петропавловске
- "Отчим избил и отвёз в детсад". Что известно по делу об убийстве 4-летнего мальчика в Алматы
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси