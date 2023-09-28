53 тысячи вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению

Из Нагорного Карабаха в Армению по состоянию на вечер 27 сентября прибыли 53 629 вынужденных переселенцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт правительства Армении.

По данным Минобразования, каждый третий вынужденный переселенец из Нагорного Карабаха - несовершеннолетний.

Всего в Нагорном Карабахе, контроль над которой восстановил Азербайджан, проживало 120 тысяч этнических армян.

Также продолжается эвакуация в Армению пострадавших при взрыве на бензохранилище в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе.

"По состоянию на 19:00 воздушным путём перевезено ещё 38 пациентов. Всего в Армению воздушным и наземным транспортом было доставлено 349 пациентов. На данный момент нет пациентов, выписанных из медицинских центров", - сказала на брифинге пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян.

По её данным, перевезено 129 тел погибших.

Фото: пресс-служба правительства Армении