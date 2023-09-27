Взрыв на бензохранилище в Нагорном Карабахе: число жертв увеличилось до 120

При взрыве на бензохранилище в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе погибли 125 человек, ещё несколько десятков получили ранения, передаёт BaigeNews.kz.

Такие данные приводят в министерстве здравоохранения Армении. Тела 125 погибших перевезли из Нагорного Карабаха в Армению, сообщила глава Минздрава страны Анаит Аванесян.

Ещё 67 человек находятся в Национальном ожоговом центре. По словам министра, состояние большинства из них оценивается как крайне тяжёлое и тяжёлое.

Аванесян отметила, что процесс эвакуации продолжается: из Степанакерта машины скорой помощи вывозят как раненых, так и пострадавших от взрыва.

Указывается, что большое количество пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва у бензохранилища скопилась очередь: люди хотели заправить свои автомобили.

По состоянию на вечер 26 сентября в Армению въехало 28 120 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба правительства страны. Всего в Нагорном Карабахе проживало 120 тысяч этнических армян. Сотни автомобилей и автобусов, переполненных людьми и вещами, продолжают двигаться по горной дороге из Азербайджана, пишет "Sputnik Армения".