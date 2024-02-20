50-летний мужчина сообщил о ложном теракте в Астане

Житель столицы в алкогольном опьянении сообщил об акте терроризма. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП города Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, анонимное сообщение об акте терроризма отправил 50-летний мужчина.

"По результатам медицинского освидетельствования, была выявлена легкая степень алкогольного опьянения. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП города Астаны", - говорится в сообщении.

Полиция предупреждает, что за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере.

Также предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.