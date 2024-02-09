454 человека убрали из очереди нуждающихся в жилье в Карагандинской области

В Карагандинской области из 33 тысяч нуждающихся в жилье граждан 454 человека не имели права на жилье из госфонда, их убрали из очередей по актам реагирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"Вопрос обеспечения жильем остается главным среди социальных запросов граждан. Государство обеспечивает жильем определенные категории - детей-сирот, инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны. Проверкой выявлено, что из 33 тысяч граждан, нуждающихся в жилье, 454 человека не относятся к указанной категории и не имели право на жилье из госфонда. Их сняли с очередей по актам реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Также прокуроры установили, что 50 карагандинцам выданы квартиры с несоответствующей требованиям законодательства площадью. В регионе

Кроме того, по акту надзора принимаются меры по принятию в коммунальную собственность 78 бесхозяйных жилищ.

Сотрудники надзорного органа отметили, что задолженность граждан по арендному жилью составила 20 миллионов тенге. По актам реагирования местными исполнительными органами направлены иски в суд.

В Шахтинске прокуроры выявили факт мошенничества при приватизации квартиры. Аферист использовал фиктивное решение суда о признании договора найма на жилище. Начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса.

В Актогайском районе для граждан акимат купил две не подключеные к электроснабжению квартиры и ещё четыре квартиры, состояние которых не соответствует требованиям пожарной и санитарной безопасности - трещины и влажность в стенах, электроустановочные изделия повреждены, а провода оголены.

Напомним, выпускница детского дома, получив отказ от акимата об изменении категории в очереди на получение жилья, обратилась в суд и выиграла его.