Выпускница детдома через суд добилась изменения очереди на жилье в Темиртау

В Темиртау выпускница детского дома, получив отказ от акимата об изменении категории в очереди на получение жилья, обратилась в суд и выиграла его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области.

Согласно материалам дела, жительница Темиртау с 08 июля 2014 года состояла в очереди на получение жилья по категории "Неполные семьи", а должна была состоять в категории - "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей". В мае прошлого года она обратилась в отдел жилищных отношений, чтобы изменить категорию, но там ей отказали.

Свой отказ ведомство объяснило тем, что на момент подачи заявления в предоставленных документах не имелось каких-либо подтверждающих сведений о том, что женщина относится к категории "Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей".

​Суд установил, что с 12 февраля 2003 года по 07 сентября 2007 года женщина воспитывалась в ГУ "Областная вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №3 Темиртау" и находилась на полном государственном обеспечении.

Также в суде отметили, что нарушение прав и законных интересов жительницы Темиртау произошло из-за того, что в акимате несвоевременно постановили ее на учет. И вины истца в этом нет.

Суд назвал незаконным отказ акимата в изменении категории очередности в жилище из государственного жилищного фонда.