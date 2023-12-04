43 социальных объекта планируют открыть с помощью частных инвестиций в Казахстане

Ряд новых социальных объектов планируется открыть в Казахстане в ближайшие годы посредством механизма государственно-частного партнёрства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Постановление об утверждении Комплексного плана развития ГЧП в социальной сфере на 2024-2028 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Документ принят во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры.

Комплексный план предусматривает софинансирование проектов государством в размере 30% от сметной стоимости. Оставшиеся 70% должен будет привлечь частный партнёр.

План содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение.

После строительства частные партнёры будут управлять и обеспечивать их техническое обслуживание на протяжении 10 лет. При этом сами объекты после ввода в эксплуатацию передаются в собственность государства.

Планируется строительство девяти студенческих общежитий на 7,9 тысячи койко-мест, пяти учебно-оздоровительных центров, пяти дворцов школьников, 10 школ искусств, открытие трёх новых поликлиник,трёх реабилитационных центров и запуск восьми новых спортивных залов.

Общая стоимость новых объектов по всем направлениям предварительно составит более 261 миллиарда тенге.