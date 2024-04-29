40 млрд тенге незаконных активов вернули государству

Сегодня, 29 апреля, состоялось очередное заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства страны.



Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.



Кроме того, одобрено подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге, в рамках которых лицами, попавшими под действие Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", будут построены два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шымкент. Реализация этих проектов позволит создать рабочие места и обеспечит дополнительный приток налоговых поступлений.

"Работа по возврату активов – это прямая реализация политики Главы государства по восстановлению социальной справедливости. Все возвращенные средства используются во благо народа Казахстана", - подчеркнул Олжас Бектенов.