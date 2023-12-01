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40 девушек шантажировали интимными фото и видео в Костанае

Сегодня, 20:37
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В Костанае полиция задержала двух вымогателей, угрожавших 40 жертвам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступники шантажировали девушек, угрожая распространением интимных фотографий и видео с их участием.

"Жертвам через чат-бот предлагали вначале снять на видео танец, а после раздеться. За каждую манипуляцию девушкам падал донат в виде электронных денежных средств. В конце бот присылал сообщение, что за нераспространение видео в соцсетях нужно заплатить. Если денег нет, то нужно вступить в половую связь с кем-нибудь из знакомых в онлайн-режиме", – рассказал о схеме вымогателей начальник Управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК - “Вымогательство”.

Установлено, что жертвами вымогателей стали около 40 девушек.

По делу изъяты электронные носители информации, содержащие интимные фото и видео материалы. По ним назначены экспертизы. 

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