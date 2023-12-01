40 девушек шантажировали интимными фото и видео в Костанае

В Костанае полиция задержала двух вымогателей, угрожавших 40 жертвам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступники шантажировали девушек, угрожая распространением интимных фотографий и видео с их участием.

"Жертвам через чат-бот предлагали вначале снять на видео танец, а после раздеться. За каждую манипуляцию девушкам падал донат в виде электронных денежных средств. В конце бот присылал сообщение, что за нераспространение видео в соцсетях нужно заплатить. Если денег нет, то нужно вступить в половую связь с кем-нибудь из знакомых в онлайн-режиме", – рассказал о схеме вымогателей начальник Управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.