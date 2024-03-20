36 финансовых пирамид выявлено в Казахстане с начала года - АФМ
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АФМ запустил спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам" в целях сокращения жизненного цикла мошеннических проектов и числа, вовлеченных в них вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Агентством с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей.
"В текущем году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид.
По ним установлено 200 чатов в "WhatsApp", "Telegram" и "Instagram". На сегодня уже заблокировано 182 чата. Тем самым предотвратив дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан", - говорится в сообщении.
Как отметили в АФМ, по 7 крупным иностранным проектам с 73 тыс. аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus - приговор вынесен 23.02.2024г).
Кроме того, для их полной ликвидации Агентством проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.
"Взаимодействие со странами-партнерами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ", - отметили в агентстве.
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