34 тысячи жительниц Астаны получат соцвыплату к 8 марта
Сегодня, 01:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:15Сегодня, 01:15
83Фото: акимат Астаны
К Международному женскому дню в Астане порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Единовременная социальная помощь составит 2,5 МРП (9 230 тенге).
Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, на основании списков Центра социальных выплат.
Сообщалось, что в Актау 8 марта для женщин будут бесплатными услуги общественного транспорта.
Самое читаемое
- Расчленила тело мужа и бросила в бочку: женщине вынесли приговор в Туркестанской области
- Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы
- "Сергек" ошибочно фиксировала нарушения из-за смены часового пояса
- Сакен Бибосынов нокаутировал боксёра из Гонконга в бое за лицензию на Олимпиаду-2024
- Сильное землетрясение почувствовали в Алматы