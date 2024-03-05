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34 тысячи жительниц Астаны получат соцвыплату к 8 марта

Сегодня, 01:15
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акимат Астаны Сегодня, 01:15
Сегодня, 01:15
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Фото: акимат Астаны

К Международному женскому дню в Астане порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Единовременная социальная помощь составит 2,5 МРП (9 230 тенге).

Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, на основании списков Центра социальных выплат. 

Сообщалось, что в Актау 8 марта для женщин будут бесплатными услуги общественного транспорта.

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