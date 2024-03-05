34 тысячи жительниц Астаны получат соцвыплату к 8 марта

К Международному женскому дню в Астане порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Единовременная социальная помощь составит 2,5 МРП (9 230 тенге).

Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, на основании списков Центра социальных выплат.

Сообщалось, что в Актау 8 марта для женщин будут бесплатными услуги общественного транспорта.