Проезд в автобусах для женщин будет бесплатным 8 марта в Актау

В Актау в честь Международного женского дня 8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передаёт BaigeNews.kz.

По словам представителей городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бесплатным будет проезд на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 4М, 5, 6, 7, 8, 9.

Общественный транспорт будет курсировать с 6:40 до 21:00.