Проезд в автобусах для женщин будет бесплатным 8 марта в Актау
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
142Фото: instagram.com/aktau_akimdigi
В Актау в честь Международного женского дня 8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передаёт BaigeNews.kz.
По словам представителей городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бесплатным будет проезд на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 4М, 5, 6, 7, 8, 9.
Общественный транспорт будет курсировать с 6:40 до 21:00.
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