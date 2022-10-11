33 незаконно выданных земельных участка возвращены в госсобственность - Антикор

Фото: Антикоррупционная служба РК

Антикоррупционной службой начато 10 досудебных расследований по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков в отношении сотрудников Социально-предпринимательских корпораций (СПК). Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Антикора.

Антикоровцы установили, что в Астане, а также в Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК "Astana", "Тараз", "Сарыарқа" и "Солтүстік".

Эти земельные участки выдавали юрлицам в нарушение требований Земельного и Предпринимательского кодексов.

В Карагандинской области в период 2019-2021 гг. акиматами Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева предоставлены СПК "Сарыарқа" 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм Предпринимательского кодекса и генеральных планов городов.

В Северо-Казахстанской области на основании постановлений акимата Петропавловска предоставлены шесть земельных участков для СПК "Солтүстік". Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов.

В городе Астана и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы восемь и пять участков соответственно.

По представлению территориальных департаментов Антикоррупционной службы акиматами возвращено в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка.