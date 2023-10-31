32 педофилам провели химическую кастрацию в Казахстане

В Министерстве здравоохранения РК озвучили информацию о химической кастрации педофилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В прошлом году данную процедуру прошли 30 педофилов, до конца сентября 2023 года — 32 лица.

"Химическая кастрация — это не одноразовая процедура. После решения суда для снижения уровня тестостерона эти лица длительное время принимают антиандрогенные препараты, — отметили в Минздраве.

В ведомстве также объяснили, какие меры предпринимают по отношению к педофилам, если химическая кастрация противопоказана с медицинской точки зрения.

"Химическая кастрация — это не только введение антиандрогенных препаратов, которые снижают сексуальное влечение путем блокирования или уменьшения синтеза тестостерона. Наряду с этим врач-психиатр ведёт с педофилом работу по формированию сексуально-ролевой идентичности, развития и реализации нового сексуального поведения и предпочтения, заменяющего педофилию. Таким образом, если есть противопоказания для введения антиандрогенных препаратов, педофил будет получать психотерапевтическое лечение и будет под постоянным наблюдением врача-психиатра, — добавили в ведомстве.

В Туркестанской области охранника детского сада подозревают в серийной педофилии. Он проработал в учреждении три года.

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