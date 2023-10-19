"Очень кроткий" охранник детсада признался в растлении девочек в Туркестанской области

В Туркестанской области охранника детского сада подозревают в серийной педофилии. 33-летнего мужчину задержали. Разъярённые сельчане требуют выселить его семью за пределы аула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Жители одного из сёл Отырарского района не могут прийти в себя от жуткой новости. По словам людей, никто не мог и подумать, что охранник детского сада измывается над детьми. Всё стало известно, когда одна из девочек пожаловалась матери. После нашлись и другие жертвы.

О том, что дядя с ними делал, школьницы рассказали на осмотре у гинеколога.

"Травмы у одной девочки были – это значит, был контакт вагинально. Вторая девочка говорила, что был контакт с заднего прохода. Он их звал по очереди, иногда вместе, со слов девочек. Говорили, что, когда ей больно было, она кричала, но он, оказывается, успокаивал. Деньги давал, что ли", - рассказала акушер-гинеколог Гульнур Сайдубекова.

По словам врача, не у всех девочек видны явные повреждения. Это может говорить о том, что преступление было совершено намного раньше.

Жертвам от семи до 10 лет. Все ученицы местной школы.

Выяснилось, детей охранник приглашал домой якобы просто поиграть. Сам он жил во времянке рядом с домом, где проживали мать, брат и невестка. Но ни они, ни коллеги в детском саду, где мужчина проработал три года, не замечали ничего странного.

"Кроткий, очень кроткий. Пять раз в день читал намаз. Это был такой сотрудник, который своевременно делал то, что скажут. Ничего плохого с его стороны замечено не было. Коллектив до сих пор не верит. Я считаю, что такое поведение все равно было бы заметно по человеку", - сообщила заведующая детсадом Жулдыз Кинатова.

У дома задержанного третий день дежурит полиция. Сельчане всерьёз намерены выселить семью охранника из аула. Впрочем, те после такого скандала решили уехать сами.

Известно, что предполагаемый педофил в разводе и у него есть сын.

"Задержан житель Отырарского района по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних девочек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По данному факту создана специальная следственно-оперативная группа из числа женщин-следователей. Ведётся следствие", - сообщил замначальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.

С девочками и их родителями работают психологи. Следователи проверяют заявление правозащитников, которые не исключают, что в селе есть и другие жертвы предполагаемого насильника.

Ранее сообщалось о том, что заявления в полицию написали матери двоих девочек.