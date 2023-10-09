Вынесли приговор педофилу, насиловавшему родных детей в СКО

9 октября состоялся суд над обвиняемым в неоднократном насилии собственных несовершеннолетних детей жителем СКО. Подозреваемый – 43-летний иностранец, проживавший с семьей в районе имени Магжана Жумабаева, передает BaigeNews.kz.

Об инциденте общественность узнала в конце сентября текущего года. Тогда от представителей правоохранительных органов стало известно, что сексуальному насилию подверглась только малолетняя дочь подозреваемого. А сам мужчина, гражданин Республики Узбекистан, на момент инцеста был не трезв.

Однако сегодня стало известно, что жертвой отцовской педофилии стали не только его дочь, но и сын.

Возраст детей не сообщается. Как и то, каким образом правоохранительные органы узнали о происходящем в семье иностранца. Слушания велись в закрытом режиме. Подробности дела не сообщаются.

По решению судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам, гражданин Узбекистана проведет в заключении всю оставшуюся жизнь. С пожизненным сроком мужчина не согласился. Более того, отец, сексуальные действия которого в отношении двух собственных детей была доказана в суде, вину свою не принял. Опыт правозащитников показывает, что в подобных делах обвиняемые никогда не сознаются.

"Конечно, он отказывается от вины. Кто признает? Насилие было совершено несколько раз. Пострадавших двое: его дочь и его сын. С приговором, конечно, согласны", - ответила журналистам адвокат, представляющая интересы несовершеннолетних потерпевших Рауля Тулеева.

Осужденный имеет законное право обжаловать решение суда. Приговор в законную силу не вступил.