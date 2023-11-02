30 нелегалов обнаружили полицейские в доме жителя Туркестанской области

Жителя Туркестанской области подозревают в том, что он за вознаграждение помогал узбекистанцам незаконно пересекать государственную границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали жителя Сарыагашского района при получении 130 тысяч тенге за оказание услуг по беспрепятственному пересечению границы.

По словам заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбека Сахова, при обыске у подозреваемого полицейские изъяли около 2,5 миллиона тенге, два телефона и документы иностранных граждан. Во времянке у мужчины сотрудники полиции обнаружили 30 граждан Узбекистана, у которых были нарушены сроки пребывания в стране.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 394 части 1 Уголовного кодекса РК “Организация незаконной миграции”. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства.