30 млрд тенге выделят из резерва для поддержки АПК в Казахстане

Правительство Казахстана направило из резерва 30 миллиардов тенге для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, направив из резерва 30 миллиарда тенге для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям. Это позволит закрыть задолженности по субсидиям перед животноводами.

Согласно приложению к настоящему постановлению, больше всего – 7,8 миллиарда тенге – выделили акимату Акмолинской области. Пять миллиардов тенге направили в Жамбылскую область, 4,5 миллиарда – в ВКО, почти один миллиарда - для животноводов ЗКО.

Министерству сельского хозяйства поручено принять необходимые меры, а Минфину обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

В целом в 2023 году на субсидирование агропромышленного комплекса правительством из всех источников выделены 494 миллиардов тенге. В ближайшее время планируется выделение дополнительно 30 миллиардов тенге на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу.