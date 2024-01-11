30 граждан Кыргызстана застряли на трассе в Актюбинской области

В Актюбинской области спасателям пришлось эвакуировать с трассы граждан Кыргызстана, путешествуюших в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Сообщается, что пассажирский автобус следовал из Кыргызстана в Россию, но остановился в Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент из-за поломки.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 30 иностранцев в кемпинг в Хромтау. В медицинской помощи они не нуждались.