  • 11 Января, 17:42
  • BAIGENEWS

30 граждан Кыргызстана застряли на трассе в Актюбинской области

Сегодня, 16:56
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скрин видео Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: скрин видео

В Актюбинской области спасателям пришлось эвакуировать с трассы граждан Кыргызстана, путешествуюших в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Сообщается, что пассажирский автобус следовал из Кыргызстана в Россию, но остановился в Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент из-за поломки.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 30 иностранцев в кемпинг в Хромтау. В медицинской помощи они не нуждались.

"МЧС просит граждан не выезжать на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах", - обратились в ведомстве.

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