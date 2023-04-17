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pixabay.com Сегодня, 19:44
227
Сегодня, 19:44
227
Фото: pixabay.com

28 килограммов чёрной икры изъяли у пенсионера в Уральске

28 килограммов чёрной икры и 157 килограммов осетрины изъяли у жителя Уральска в ходе проведения ОПМ “Бекіре”, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудниками УПЭ и УМПС ДП ЗКО за незаконное хранение дериватов находящейся под угрозой исчезновения рыбы задержан 68-летний пенсионер. Незаконно хранящуюся икру и рыбу изъяли в ходе санкционированного обыска по месту проживания гражданина И.", - сообщили в полиции.

Сумма ущерба устанавливается. Изъятое сдано на склады хранения.  

По факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК.

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Сегодня, 19:44
227
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