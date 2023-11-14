  • 14 Ноября, 13:52
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В ЗКО качественной питьевой водой обеспечат 47 сёл

Сегодня, 12:50
АВТОР
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altair-aqua.ru Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
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Фото: altair-aqua.ru

До конца года обеспеченность сельского населения Западно-Казахстанской области питьевой водой составит 94%. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На обеспечение питьевой водой 47 сельских населенных пунктов области выделено 6,3 миллиардов тенге, планируется реализация 44 проектов, из которых более 50% введено в эксплуатацию. Остальные сёла будут охвачены до конца года", - заявил Нариман Торегалиев.

Кроме того, по информации акима ЗКО, в соответствии с планом на 2024 год планируется обеспечить качественной питьевой водой ещё 46 сёл.

За 9 месяцев текущего года объём строительных работ составил 201 миллиард тенге и вырос на 42%.

"В области ведётся строительство 73 жилых домов", - сказал аким

В целом, в рамках обеспечения жильём социально уязвимых слоев населения на 2023-2024 годы планируется приобрести 476 квартир за 4,6 миллиардов тенге.

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