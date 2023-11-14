В ЗКО качественной питьевой водой обеспечат 47 сёл
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
До конца года обеспеченность сельского населения Западно-Казахстанской области питьевой водой составит 94%. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"На обеспечение питьевой водой 47 сельских населенных пунктов области выделено 6,3 миллиардов тенге, планируется реализация 44 проектов, из которых более 50% введено в эксплуатацию. Остальные сёла будут охвачены до конца года", - заявил Нариман Торегалиев.
Кроме того, по информации акима ЗКО, в соответствии с планом на 2024 год планируется обеспечить качественной питьевой водой ещё 46 сёл.
За 9 месяцев текущего года объём строительных работ составил 201 миллиард тенге и вырос на 42%.
"В области ведётся строительство 73 жилых домов", - сказал аким
В целом, в рамках обеспечения жильём социально уязвимых слоев населения на 2023-2024 годы планируется приобрести 476 квартир за 4,6 миллиардов тенге.
Самое читаемое
- Как в Алматинской области реализуют проект "G4 City"
- Родные убитой Салтанат Нукеновой опасаются, что дело могут "замять"
- О судьбе микрорайона Жагалау рассказал аким Астаны
- Марсоход обнаружил на Марсе странные скальные образования
- "Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат