В ЗКО качественной питьевой водой обеспечат 47 сёл

До конца года обеспеченность сельского населения Западно-Казахстанской области питьевой водой составит 94%. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На обеспечение питьевой водой 47 сельских населенных пунктов области выделено 6,3 миллиардов тенге, планируется реализация 44 проектов, из которых более 50% введено в эксплуатацию. Остальные сёла будут охвачены до конца года", - заявил Нариман Торегалиев.

Кроме того, по информации акима ЗКО, в соответствии с планом на 2024 год планируется обеспечить качественной питьевой водой ещё 46 сёл.

За 9 месяцев текущего года объём строительных работ составил 201 миллиард тенге и вырос на 42%.

"В области ведётся строительство 73 жилых домов", - сказал аким

В целом, в рамках обеспечения жильём социально уязвимых слоев населения на 2023-2024 годы планируется приобрести 476 квартир за 4,6 миллиардов тенге.