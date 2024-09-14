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27-летняя жительница Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера

Сегодня, 08:49
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instagram.com/atyrauoil.official Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: instagram.com/atyrauoil.official

Жительница Атырау Алина Кузняткина вышла замуж за 81-летнего немецкого миллиардера Хорста-Дитера Эша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сетевое издание Atyrau ONLINE.

Пара узаконила свой брак несколько месяцев назад, и у них недавно родилась дочь. Это вторая дочь магната, первая появилась на свет еще в 1971-м году от модели из Югославии.

Известно, что пара сейчас живет в Мексике и владеет недвижимостью в США, хотя сам бизнесмен родом из Германии.

После замужества Алина дистанцировалась от своих прежних друзей и теперь общается только с окружением мужа. Родители девушки поддержали её выбор, несмотря на значительную разницу в возрасте. Сейчас она живет в закрытом мире, полном роскошных подарков, но ей запрещено комментировать свою личную жизнь в прессе.

Родители Алины – владельцы магазинчика одежды. На снимках семьи в соцсетях нет ни роскошных квартир, ни люксового отдыха за границей, ни богатых торжеств.

 
 
 
 
 
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Публикация от BILD (@bild)


Немецкое издание Bild пишет, что  Хорст-Дитер и Алина стали родителями 11 мая, а 3 июля обвенчались в часовне роскошного мексиканского  курорта "One and Only".
 
Еще в феврале Эш рассказывал в интервью о своей возлюбленной:

"Алина получила прекрасное образование в Санкт-Петербурге и Москве. Она происходит из очень обеспеченной семьи, поэтому деньги в этом браке не имеет значения. Я стараюсь баловать её так же, как баловали ее родители в детстве. Дело здесь не в намерении получить мои деньги. Наша любовь крепка и не зависит от финансовых факторов".
 

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