27-летняя жительница Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера

Жительница Атырау Алина Кузняткина вышла замуж за 81-летнего немецкого миллиардера Хорста-Дитера Эша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сетевое издание Atyrau ONLINE.

Пара узаконила свой брак несколько месяцев назад, и у них недавно родилась дочь. Это вторая дочь магната, первая появилась на свет еще в 1971-м году от модели из Югославии.

Известно, что пара сейчас живет в Мексике и владеет недвижимостью в США, хотя сам бизнесмен родом из Германии.

После замужества Алина дистанцировалась от своих прежних друзей и теперь общается только с окружением мужа. Родители девушки поддержали её выбор, несмотря на значительную разницу в возрасте. Сейчас она живет в закрытом мире, полном роскошных подарков, но ей запрещено комментировать свою личную жизнь в прессе.

Родители Алины – владельцы магазинчика одежды. На снимках семьи в соцсетях нет ни роскошных квартир, ни люксового отдыха за границей, ни богатых торжеств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILD (@bild)



Немецкое издание Bild пишет, что Хорст-Дитер и Алина стали родителями 11 мая, а 3 июля обвенчались в часовне роскошного мексиканского курорта "One and Only".



Еще в феврале Эш рассказывал в интервью о своей возлюбленной: