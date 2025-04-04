Сегодня в обеденное время в селе Коянбай Ерназарского сельского округа Бескарагайского района области Абай произошел пожар, охвативший сухую траву, передаёт BaigeNews.kz. Порывистый ветер, который достигал скорости до 26 м/с, способствовал стремительному распространению огня, который частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы".

В ответ на это чрезвычайное происшествие, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов принял решение о усилении группировки спасателей. Их главной задачей стало оперативное тушение пожара и поддержка работы специалистов "Семей орманы" в борьбе с огнём.

Координацию всех действий взял на себя Командный центр МЧС, а оперативное руководство осуществлял вице-министр Батырбек Абдышев. В поле зрения событий оказался и председатель Комитета противопожарной службы Ерлан Турегельдиев, который лично выехал на место происшествия.

На борьбу с огнем были направлены силы и средства ДЧС области Абай, Павлодарской области, а также лесные хозяйства "Семей орманы" и "Иртыш орманы". В общей сложности на месте работают 240 человек и 96 единиц техники. Кроме того, для мониторинга ситуации и оперативного реагирования на изменения проводится аэровизуальный облёт, который возглавляет начальник ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов.

МЧС активно взаимодействует с Министерством экологии и природных ресурсов, чтобы не дать огню перейти на новые территории, и гарантирует постоянный контроль за ситуацией.

Напомним, 8 июня 2023 года в области Абай, на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул сильный лесной пожар. Уже на следующий день пришла трагическая весть - в огне погибли трое лесников. Однако к 10 июня число жертв возросло до 14 человек.

В связи с этой страшной утратой, 12 июня в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

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