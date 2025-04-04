С наступлением весны и плюсовых температур в Казахстане начинается сезон сокодвижения, и многие начинают думать о любимом березовом соке, который освежает и приносит пользу. Однако стоит помнить, что заготовка этого природного напитка без разрешения является нарушением закона и карается значительными штрафами, передаёт BaigeNews.kz

К слову, березовый сок - важный элемент жизнедеятельности дерева, который помогает ему пробудиться после зимнего сна. Но несмотря на его популярность, заготовка сока из березы без соответствующих разрешений наносит деревьям серьезный вред. Неправильная подсочка нарушает целостность ствола, что может привести к болезням и гибели дерева.

Для законной заготовки березового сока необходимо получить разрешение от лесного хозяйства, а также соблюсти установленные правила. В СКО штрафы за незаконную заготовку варьируются в зависимости от статуса нарушителя: для физических лиц это 10 МРП (39 320 тенге), для малых и средних предпринимателей - до 100 МРП (393 200 тенге).

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