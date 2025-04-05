В бразильском городе Фос-ду-Игуасу в ночь с 4 на 5 апреля прошли полуфинальные бои Кубка мира по боксу под эгидой организации World Boxing. Казахстан на этом этапе представили пять спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Из пяти участников сборной только трое смогли пробиться в финал.

В женском боксе в категории до 51 килограмма Жазира Оракбаева провела напряжённый поединок с представительницей Польши Наталией Кучевской и одержала победу раздельным решением судей — 3:2.

А вот Улжан Сарсенбек, выступающая в весе до 57 килограммов, уступила другой польке — Юлии Шеремете. Итог встречи — 0:5 не в пользу казахстанки.

Среди мужчин уверенно выступил Нурсултан Алтынбек (до 55 кг), который без проблем разобрался с индийцем Манишем Ратхоре — единогласное решение судей, 5:0.

Диас Молжигитов (до 80 кг) не смог пройти узбекского боксёра Джавохира Умматалиева — 0:5. Соседское дерби оказалось не в пользу казахстанца.

А вот Даулет Толемисов, боксирующий в весе до 85 килограммов, показал эффектное выступление — он нокаутировал француза Абдулайе Траоре во втором раунде и уверенно вышел в финал.

Финальные бои турнира пройдут в ближайшие дни. Казахстан будет представлен тремя боксёрами — двумя мужчинами и одной женщиной.