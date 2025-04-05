Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме продолжает расти. По последним данным, подтверждённым государственными СМИ, трагедия унесла жизни 3354 человек. Более 4800 человек получили ранения, около 200 числятся пропавшими без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

С 1 апреля в стране объявлен недельный траур. Как отмечает агентство AFP, спустя неделю после удара стихии шансов найти выживших под завалами почти не осталось. Работу спасателей осложняет экстремальная жара — температура воздуха достигает 40 градусов. В городе Мандалай, расположенном недалеко от эпицентра, высокая температура ускоряет разложение тел, что усложняет их опознание.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила наивысший уровень тревоги в связи с риском распространения инфекционных заболеваний на фоне разрушенной системы здравоохранения и продолжающегося вооруженного конфликта в стране. Организации срочно требуется 8 миллионов долларов для оказания экстренной медицинской помощи, восстановления инфраструктуры и недопущения вспышек болезней.

Глава военного правительства Мин Аун Хлайн обратился к мировому сообществу с призывом о помощи. Это обращение стало неожиданным шагом, поскольку ранее власти Мьянмы отказывались от международной поддержки даже в случае серьёзных стихийных бедствий.

Подземные толчки магнитудой до 7,7, зафиксированные 28 марта, ощущались также в соседних странах. В Таиланде землетрясение унесло жизни 19 человек, 75 числятся пропавшими без вести. В Бангкоке обрушилось 30-этажное недостроенное здание. Подземные толчки также ощущались в Китае и Вьетнаме.