Известный детский нейрохирург скончался в Астане
Это внештатный детский нейрохирург Астаны Серик Кизатуллин.
Сегодня, 04:25
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Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
98Фото: Instagram / qkba2astana
Скоропостижно скончался заведующий отделением нейрохирургии столичной детской больницы №2, внештатный детский нейрохирург Астаны Серик Кизатуллин, передаёт BaigeNews.kz.
"Наш дорогой коллега, выдающийся нейрохирург, врач с огромным талантом и добрым сердцем. Он был настоящим профессионалом, спасшим бесчисленное количество жизней, человеком с большой буквы, вдохновлявшим коллег своим трудолюбием, преданностью делу и человечностью. Его мудрость, тепло и забота останутся в сердцах всех, кто имел счастье с ним работать и общаться", – отмечается в Instagram-аккаунте детской больницы.
Коллектив учреждения выражает искренние соболезнования родным и близким Серика Кизатуллина.
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