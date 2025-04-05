Скоропостижно скончался заведующий отделением нейрохирургии столичной детской больницы №2, внештатный детский нейрохирург Астаны Серик Кизатуллин, передаёт BaigeNews.kz.

"Наш дорогой коллега, выдающийся нейрохирург, врач с огромным талантом и добрым сердцем. Он был настоящим профессионалом, спасшим бесчисленное количество жизней, человеком с большой буквы, вдохновлявшим коллег своим трудолюбием, преданностью делу и человечностью. Его мудрость, тепло и забота останутся в сердцах всех, кто имел счастье с ним работать и общаться", – отмечается в Instagram-аккаунте детской больницы.