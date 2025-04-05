  • 5 Апреля, 05:06
  • BAIGENEWS

Известный детский нейрохирург скончался в Астане

Это внештатный детский нейрохирург Астаны Серик Кизатуллин.

Сегодня, 04:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / qkba2astana Сегодня, 04:25
Сегодня, 04:25
98
Фото: Instagram / qkba2astana

Скоропостижно скончался заведующий отделением нейрохирургии столичной детской больницы №2, внештатный детский нейрохирург Астаны Серик Кизатуллин, передаёт BaigeNews.kz.

"Наш дорогой коллега, выдающийся нейрохирург, врач с огромным талантом и добрым сердцем. Он был настоящим профессионалом, спасшим бесчисленное количество жизней, человеком с большой буквы, вдохновлявшим коллег своим трудолюбием, преданностью делу и человечностью. Его мудрость, тепло и забота останутся в сердцах всех, кто имел счастье с ним работать и общаться", – отмечается в Instagram-аккаунте детской больницы.

Коллектив учреждения выражает искренние соболезнования родным и близким Серика Кизатуллина.

Самое читаемое

Наверх