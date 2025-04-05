В Алматы раскрыта противоправная схема, в которой фигурируют шесть микрофинансовых организаций, работавших под общим управлением. Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, две из этих компаний уже лишены лицензий, в отношении ещё четырёх проводится проверка, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что все шесть МФО действовали как единое целое — с общим офисом, штатом из более чем 200 сотрудников и централизованным управлением, осуществлявшимся из-за рубежа. Их деятельность сопровождалась грубыми нарушениями в отношении клиентов", — сообщили в АФМ.

По искам граждан суд признал недействительными 130 договоров гарантии. Это решение освободило заемщиков от финансовых обязательств, а микрофинансовые организации обязали вернуть полученные средства.

По данным АФМ, действия данных структур затронули более 327 тысяч человек. Общий ущерб оценивается в 30 миллиардов тенге. По инициативе Агентства прокуратура Алматы подала иск в суд в интересах всех пострадавших граждан.

Следственные действия продолжаются. Ранее работу нескольких МФО приостановили в Алматы.