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Граждане Турции под видом обувного крема везли 700 кг героина через Казахстан

Дело направлено в суд.

Сегодня, 14:27
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 14:27
Сегодня, 14:27
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В Туркестанской области завершено расследование дела о контрабанде 700 кг героина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры РК.

В мае 2024 года на пограничном пункте пропуска "Б.Конысбаев" в Туркестанской области была пресечена крупная попытка контрабанды наркотиков.

"В грузовике, следовавшем через границу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 700 кг героина, который был тщательно замаскирован под обувной крем. В ходе расследования органами национальной безопасности было установлено, что к преступлению причастны двое граждан Турции. В отношении них была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через территорию Казахстана в третьи страны", — говорится в сообщении.

После завершения досудебного производства Главная транспортная прокуратура поддержала позицию следствия, и уголовное дело было направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области.

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