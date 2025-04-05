Приём заявлений на зачисление в первый класс на 2025–2026 учебный год продлится до 31 августа. Об этом сообщили в Комитете среднего образования Министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно Закону "Об образовании", в первый класс принимаются дети, достигшие шести лет, на основании заявления одного из родителей или законного представителя.

По информации ведомства, за первые три дня поступило около 24 тысяч заявлений.

"Наибольшая активность наблюдается в Астане и Туркестанской области. При этом около 70% родителей выбрали обучение на государственном языке. Ожидается, что этой осенью впервые сядут за парты более 370 тысяч первоклассников", — сообщили в министерстве.

Подать заявление можно онлайн — через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile, а также традиционным способом — в самой школе. Документы принимают с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.