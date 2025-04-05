В преддверии профессионального праздника — Дня геолога, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева вручил государственные награды специалистам геологической отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В этом году День геолога проходит в рамках Года рабочих профессий, а также в честь введения нового почётного звания "Заслуженный геолог Казахстана", которое стало важным шагом в признании вклада геологов в экономическое развитие страны.

Олжас Бектенов отметил значимость этого награждения, подчеркнув, что впервые в истории Казахстана геологам была учреждена государственная награда.

"Это высокая оценка вашего труда и особая благодарность ветеранам отрасли, которые передают свои знания и традиции молодому поколению", — сказал он.

Премьер-министр также обратил внимание на значимость геологии для экономики страны. На сегодняшний день геологическая изученность Казахстана составляет более 2 млн кв. км, что составляет около 74% от общей территории. По результатам геологоразведочных работ прошлого года было выявлено 38 новых перспективных месторождений.

Кроме того, в этом году был открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов более 800 тыс. тонн, что значительно увеличивает ресурсную базу Казахстана.

Олжас Бектенов также отметил важные задачи, поставленные Главой государства перед геологами, в том числе углубленное изучение углеводородного потенциала страны. Прогнозируется, что освоение малоизученных осадочных бассейнов откроет новые возможности для привлечения инвестиций.

Не менее важной задачей считается подготовка высококвалифицированных кадров. Вузы интегрируют образовательные программы с реальными производственными процессами, что позволило за последние два года увеличить количество выпускников геологических специальностей более чем в два раза.

С этого года, по поручению Главы государства, будет увеличено финансирование геологических работ, что способствует дальнейшему развитию и исследованию природных ресурсов Казахстана.