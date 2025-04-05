В МЧС Казахстана сообщили о ликвидации крупного пожара в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Степной пожар в Баянаульском районе Павлодарской области ликвидирован на предварительной площади 20 гектаров", — говорится в сообщении МЧС РК.

Напомним, 4 апреля на территории Баянаульского нацпарка загорелась сухая трава. Пожар зарегистрирован в Жасыбайском лесничестве. В тушении были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, лесного хозяйства, Казавиалесоохраны и лесничества - всего около 136 человек и более 44 единиц техники. Работу пожарных осложнял порывистый ветер и сухая растительность, которые способствовали быстрому распространению огня.