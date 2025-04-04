4 апреля в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории Жасыбайского лесничества в Баянаульском районе, передаёт BaigeNews.kz. Мгновенно на место происшествия были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, Казавиалесоохраны и лесничества, всего задействовано порядка 85 человек и более 24 единиц техники.

Под руководством вице-министра по ЧС Рамиля Камалова в Командном центре МЧС продолжает работать оперативный штаб, координирующий действия по ликвидации пожара. Оперативная работа осложняется порывистым ветром и сухой растительностью, которые способствуют быстрому распространению огня.

Тем не менее спасатели успешно сдерживают пламя, не позволяя ему распространяться в сторону населённых пунктов. Угрозы для жителей нет. В зону происшествия направлены дополнительные группы спасателей, и ситуация уже стабилизирована. Пожар продолжает находиться под особым контролем оперативного штаба МЧС.

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