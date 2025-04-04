Казахстанский актер Серик Шарип опубликовал видеообращение, в котором признал свою вину после обвинений в избиении девушки. В видео он выразил сожаление по поводу инцидента и объяснил свое поведение, передаёт BaigeNews.kz.

"Здравствуйте, меня зовут Шарип Серик. Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в котором я в грубой форме вытащил из лифта Алию. В данном видео я ни в коем случае не хочу себя оправдать. Я совершил злостный проступок. Готов нести наказание по всей строгости закона", — сказал актер.

Он также подчеркнул, что осознает свою ошибку и призывает других людей не повторять подобных действий.

"Я думаю, многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры. Я прошу вас не повторяйте мою ошибку и не поднимайте руку. Я дал пощечину Алие, за что прошу прощения у нее, ее семьи и всех тех, кого задел мой проступок", — добавил он.

Инцидент, о котором идет речь, привлек внимание общественности, и многие осудили поведение актера. Сейчас он готов понести наказание в соответствии с законом за свои действия.

Ранее возлюбленная популярного казахстанского актера Серика Шарипа, Алия Бутеева, опубликовала в Instagram пост, в котором обвинила его в избиении. Девушка разместила видео, на котором актёр насильно выводит её из лифта, а также фотографии своего лица с предположительными следами ударов.