Казахстанский актер записал видеообращение после обвинений в избиении девушки
Серик Шарип признал свою вину и извинился за насилие в видеообращении.
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Казахстанский актер Серик Шарип опубликовал видеообращение, в котором признал свою вину после обвинений в избиении девушки. В видео он выразил сожаление по поводу инцидента и объяснил свое поведение, передаёт BaigeNews.kz.
"Здравствуйте, меня зовут Шарип Серик. Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в котором я в грубой форме вытащил из лифта Алию. В данном видео я ни в коем случае не хочу себя оправдать. Я совершил злостный проступок. Готов нести наказание по всей строгости закона", — сказал актер.
Он также подчеркнул, что осознает свою ошибку и призывает других людей не повторять подобных действий.
"Я думаю, многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры. Я прошу вас не повторяйте мою ошибку и не поднимайте руку. Я дал пощечину Алие, за что прошу прощения у нее, ее семьи и всех тех, кого задел мой проступок", — добавил он.
Инцидент, о котором идет речь, привлек внимание общественности, и многие осудили поведение актера. Сейчас он готов понести наказание в соответствии с законом за свои действия.
Ранее возлюбленная популярного казахстанского актера Серика Шарипа, Алия Бутеева, опубликовала в Instagram пост, в котором обвинила его в избиении. Девушка разместила видео, на котором актёр насильно выводит её из лифта, а также фотографии своего лица с предположительными следами ударов.
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