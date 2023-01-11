22% зарегистрированных в 2022 году в РК компаний открыты иностранцами

Фото: pixabay.com

В 2022 году иностранные граждане стали регистрировать компании в Казахстане в три раза чаще, чем в аналогичный период годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2022 году иностранцы зарегистрировали в Казахстане 11 780 компаний. Это в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

"В январе и феврале показатели были стандартные. Однако в марте регистрации выросли сразу в 3,3 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (с 226 до 754 компаний). Дальше тенденция продолжилась, причём, самыми ударными выдались три месяца: август (1 485), октябрь (1 580) и ноябрь (1 536). Примечательно, что почти две трети подобных компаний получили прописку в Алматы (5 407) и Астане (3 038)", - говорится в сообщении.

Относительно востребованными оказались Западно-Казахстанская (523), Костанайская (488) и Актюбинская (319) области. Наряду с ростом числа иностранных компаний увеличилась и их доля в общем числе зарегистрированных – с 9,1процента в 2021 году до 22,8 процента в 2022-ом.