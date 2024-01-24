20 казахстанских мобилографов пригласили в Нью-Йоркскую киноакадемию

20 финалистов республиканского фестиваля мобилографии, организованного Фондом президентских инициатив "Dara", проведут неделю в учебных аудиториях New York Film Academy в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТРК президента.

Сообщается, что республиканский конкурс мобилографов был реализован в партнерстве с Управлением делами президента РК.

Видеозаявки прислали более семи тысяч мобилографов от 16 до 40 лет. В финал проекта вышли 100 работ. 40 финалистов получили денежные призы, 40 участников прошли онлайн-курс мобилографии, и 20 авторов лучших работ получили возможность обучения в Нью-Йоркской киноакадемии.

Сообщается также, что в Нью-Йоркской киноакадемии казахстанцам расскажут о технологиях съёмочного процесса.

Руководитель Фонда президентских инициатив "Dara" Асель Шильдебаева, считает, что проект свою миссию выполнил. Он решил три задачи: популяризировал креативную профессию, оказал поддержку талантам и предоставил им возможности для самореализации.