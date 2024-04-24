19 тонн жидкого битума вылилось на дорогу при ДТП Павлодаре

В Павлодаре опрокинулся КамАЗ с битумом. На землю вылилось около 19,5 тонн жидкого битума, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, 23 апреля в 19.15 в службу "112″ поступило сообщение о том, что на автодороге возле Алюминиевого завода произошло ДТП.

"Опрокинулся КамАЗ, перевозивший битум. К месту выехали сотрудники пожарной части завода. Ориентировочно вылилось 19,5 тонны жидкого битума на площади 260 квадратных метров", — информировали в ведомстве.

На месте находятся силы и средства ДЧС региона. Место розлива оцеплено. Движение трамваев приостановлено. В ведомстве отметили, что водитель в госпитализации не нуждается.