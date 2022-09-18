19 сентября объявлено днём траура в Кыргызстане

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Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября объявлено днем национального траура в Кыргызской Республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

В документе отмечается, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги КР. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах.

Минздрав сообщил о 134 пострадавших, погибли 36 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Ранее президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон 16 сентября договорились о прекращении огня. Позже Погранслужба КР заявила, что военнослужащие Таджикистана нарушили договоренности и снова открыли огонь.

Сообщалось, что Организация Объединенных Наций готова помочь руководству Кыргызстана и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом.

Напомним, что конфликт обострился 14 сентября, ответственность за это стороны возлагают друг на друга.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть остается неописанной. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.