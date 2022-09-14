На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

Фото: rus.ozodi.org

Ранним утром 14 сентября на таджикско-кыргызской границе вновь произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании инцидента, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Rus.ozodi.org.

Пограничные войска Таджикистана распространили пресс-релиз, в котором сообщают, что "сегодня в 07:15 пограничники погранпоста "Булак-Башы" Баткенского пограничного отряда Кыргызской Республики произвели четыре выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" Пограничного отряда "Исфара" Республики Таджикистан, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия".

В пресс-центре пограничных войск Таджикистана сообщили, что после этого "военнослужащими Пограничных войск ГКНБ РТ был открыт ответный огонь".

В свою очередь, кыргызская сторона обвиняет в этом инциденте таджикских пограничников. По информации кыргызской погранслужбы, таджикские пограничники, "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами, заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы".

"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие", - отмечается в пресс-релизе кыргызских погранвойск.

Кыргызская сторона заявила, что таджикские пограничники применили в сегодняшнем конфликте минометы. Пограничники Таджикистана подчеркивают, что кыргызская сторона перебросила на место происшествия дополнительные военные силы и средства.

По информации кыргызской стороны, по состоянию на 09:30 перестрелка периодически начинается и прекращается. Представители обеих сторон говорят, что в настоящее время ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон с целью стабилизации ситуации.

В этом году в местности Булак-Башы произошло несколько инцидентов с применением огнестрельного оружия. В частности, в июне этого года в одном из таких конфликтов погиб таджикский пограничник. Место происшествия находится поодаль от населенного пункта города Исфара.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть остается неописанной. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.