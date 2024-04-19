19 млрд кубометров воды поступило во время паводков в бассейны рек Тобол, Есиль, Жайык и Илек
Сегодня, 20:09
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Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
112Фото: Минобороны РК
С 27 марта по 18 апреля в водохранилища бассейнов рек Тобол, Есиль, Жайык и Илек поступило 19 миллиардов кубометров паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.
Сброс в этом году составил 16 миллиардов кубометров.
"На данный момент в водохранилищах удалось собрать три миллиарда кубометров воды. Год назад объём собранной воды составил 1,2 миллиарда кубометров", - сообщили в министерстве.
Ранее в МЧС сообщили о паводковой ситуации в стране.
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