19 млрд кубометров воды поступило во время паводков в бассейны рек Тобол, Есиль, Жайык и Илек

С 27 марта по 18 апреля в водохранилища бассейнов рек Тобол, Есиль, Жайык и Илек поступило 19 миллиардов кубометров паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

Сброс в этом году составил 16 миллиардов кубометров.

"На данный момент в водохранилищах удалось собрать три миллиарда кубометров воды. Год назад объём собранной воды составил 1,2 миллиарда кубометров", - сообщили в министерстве.

Ранее в МЧС сообщили о паводковой ситуации в стране.