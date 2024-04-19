Более пяти тысяч тонн гуманитарной помощи доставили в пострадавшие от паводка регионы РК

Новые данные о паводковой ситуации в Казахстане сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 271 человек, в том числе 44 282 ребёнка. Вернулись домой 20 823 человека.

В эвакопунктах находятся 8 768 человек, в том числе 3 839 детей.

В Кульсары Атырауской области за сутки откачано 15 тысяч кубометров воды.

Откачано свыше 10,7 миллиона кубометров талой воды, уложено более 3,6 миллиона мешкотар и 1,4 миллиона тонн инертного материала. Отведена вода из 4 435 жилых домов и 2 763 дворовых территорий.

В пострадавшие регионы доставлено 5 029 тонн гуманитарной помощи.