Более пяти тысяч тонн гуманитарной помощи доставили в пострадавшие от паводка регионы РК
Сегодня, 19:38
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Сегодня, 19:38Сегодня, 19:38
74Фото: МЧС РК
Новые данные о паводковой ситуации в Казахстане сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 271 человек, в том числе 44 282 ребёнка. Вернулись домой 20 823 человека.
В эвакопунктах находятся 8 768 человек, в том числе 3 839 детей.
В Кульсары Атырауской области за сутки откачано 15 тысяч кубометров воды.
Откачано свыше 10,7 миллиона кубометров талой воды, уложено более 3,6 миллиона мешкотар и 1,4 миллиона тонн инертного материала. Отведена вода из 4 435 жилых домов и 2 763 дворовых территорий.
В пострадавшие регионы доставлено 5 029 тонн гуманитарной помощи.
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