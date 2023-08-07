18 передвижных КПП пополнили службу транспортного контроля в Казахстане

Министр индустрии и инновационного развития РК Марат Карабаев поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником и вручил отличившимся спецнаграды, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства подчеркнул, что транспортная сфера является основой экономики, поэтому труд граждан, обеспечивающих бесперебойную работу стратегически важного направления, всегда заслуживает уважения.

"В этом году исполняется 30 лет со дня создания инспекции транспортного контроля. За годы независимости в транспортной сфере страны проделана большая работа. В результате Казахстан стал региональным логистическим хабом и страной с развитым транзитным потенциалом. Транспортный сектор становится движущей силой экономики, в нем занято уже более 400 тысяч казахстанцев. Сегодня служба транспортного контроля пополнилась 18 новыми передвижными контрольно-пропускными пунктами. Они помогут сохранять автомобильные дороги и следить за выполнением установленных требований", - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.