1,8 миллиона казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2021 год

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В Комитете государственных доходов сообщили, что 1,8 миллиона граждан страны не заплатили налог на имущество за прошлый год. Между тем, 1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество собственниками недвижимого имущества и земельных участков за 2021 год, передает BaigeNews.kz.

"Несмотря на то, что всего полмесяца осталось до окончания сроков уплаты налога, еще 37,5 процента собственников не исполнили налоговое обязательство", - сообщили в КГД.

В соответствии с налоговым законодательством уведомления по предстоящим суммам налога были направлены собственникам в июле месяце 2022 года. Кроме того, пользователям мобильного приложения "АО "Каспи банк" уведомления направлены повторно в виде PUSH-уведомлений. Вместе с тем, на сегодняшнний день порядка 1,8 миллиона собственников (или 37,5 процента) не уплатили налог на имущество на сумму 7,1 миллиарда тенге за налоговый период "2021 год".

"Комитет государственных доходов напоминает, что со 2 октября 2022 года должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц. По суммам задолженности более 1 МРП через тридцать рабочих дней после вручения уведомления будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. При этом, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25 процентов от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд", - говорится в сообщении ведомства.

В КГД напомнили, что уплатить налог можно через мобильные приложения "e-Salyq Azamat" и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.