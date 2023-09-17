  • 17 Сентября, 11:47
  • BAIGENEWS

18-летний боец жёстким нокаутом за минуту выиграл бой в Лас-Вегасе

Сегодня, 11:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/raulrosasjr Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
131
Фото: instagram.com/raulrosasjr

В американском Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В основном карде 18-летний американский боец Рауль Росас-младший встретился с соотечественником, Терренсом Митчеллом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Поединок завершился победой Росаса техническим нокаутом на первой минуте боя.

В последнем поединке Росас-младший встречался с представителем США Кристианом Родригесом и проиграл ему в третьем раунде. Это был его второй бой в UFC – в первом поединке он победил американца Джея Перрина. Всего в профессиональной карьере в активе Росаса 8 побед и одно поражение.

У Митчелла, в свою очередь, 11 побед и пять поражений. В прошлом поединке американец уступил Кэмерону Саиману техническим нокаутом.

Самое читаемое

Наверх