18-летний боец жёстким нокаутом за минуту выиграл бой в Лас-Вегасе
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В американском Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В основном карде 18-летний американский боец Рауль Росас-младший встретился с соотечественником, Терренсом Митчеллом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.
Поединок завершился победой Росаса техническим нокаутом на первой минуте боя.
RAUL ROSAS JR WITH THE LEFT HOOK PUTS DOWN MITCHELL IN 1 #NocheUFC pic.twitter.com/j86vwWS6R1— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) September 17, 2023
В последнем поединке Росас-младший встречался с представителем США Кристианом Родригесом и проиграл ему в третьем раунде. Это был его второй бой в UFC – в первом поединке он победил американца Джея Перрина. Всего в профессиональной карьере в активе Росаса 8 побед и одно поражение.
У Митчелла, в свою очередь, 11 побед и пять поражений. В прошлом поединке американец уступил Кэмерону Саиману техническим нокаутом.
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