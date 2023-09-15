18 детей попали в больницу после массового отравления в Узбекистане
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Воспитанники трёх детских садов были госпитализированы после отравления в Ташкентской области. Всего, по последним данным, в больнице находится 18 детей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
"13-14 сентября в больницу с диагнозом "первичное расстройство желудка" (диарея) поступили 3 воспитанника детского сада № 1, 14 воспитанников детского сада № 10 и 1 воспитанник детского сада № 37. Все дошкольные образовательные учреждения находятся в городе Ангрен", — отметили в министерстве дошкольного и школьного образования Узбекистана.
Чиновники взяли данную ситуацию на контроль, дети сейчас находятся под наблюдением врачей. В министерстве призвали пользователей не распространять недостоверную информацию и дождаться заключения службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Ранее в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились воспитанники. Один из них погиб, шестеро детей попали в реанимацию.
Спустя время скончался ещё один воспитанник центра оказания специальных социальных услуг для детей с инвалидностью, доставленный в больницу с признаками отравления.
По информации управления здравоохранения Карагандинской области, по результатам анализов пищевое отравление у детей не подтвердилось.
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