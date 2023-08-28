Массовое отравление детей в Караганде: скончался второй воспитанник спеццентра

Ещё один воспитанник Центра оказания специальных социальных услуг для детей с инвалидностью, доставленный в больницу с признаками отравления, скончался в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного пациента. Мальчик 2012 года рождения, находившийся в Многопрофильной детской городской больнице, скончался 28 августа. Состояние ребёнка изначально было очень тяжёлое. Тактика терапии постоянно обсуждалась с республиканскими специалистами. Причиной смерти стала сердечная недостаточность", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения.

Ещё пять детей остаются в реанимации. Их состояние стабильно тяжёлое.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились 13 воспитанников. Один из них погиб.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, по результатам анализов пищевое отравление у детей не подтвердилось.