17 турфирм из Казахстана получили разрешение на отправку паломников в хадж

17 казахстанских туроператоров получили официальное разрешение на отправку паломников в Хадж. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана. Там рекомендовали желающим заранее пройти регистрацию. По требованиям Саудовской Аравии заявки на туристов должны быть поданы не позднее 20 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Большой хадж выпадает на июнь.

"Министерство хаджа Саудовской Аравии предъявляет единые требования. Уже сейчас мы занимаемся регистрацией. Паспортные данные заносятся в единую электронную базу. По ней позднее властями Саудовской Аравии будет определено число мест", - рассказал директор туристической компании Бектемир Куандыкулы.

Туроператоры будут отвечать за организацию трансфера, проживания, безопасность паломников и предоставлять другие услуги. В ДУМК советуют обращаться только к этим компаниям, чтобы избежать мошенничества.

"Согласно требованиям открытого конкурса, туроператоры должны не просто иметь лицензию, но и пятилетний опыт работы в этой сфере. Есть и другие требования. Только компании, прошедшие все конкурсные процедуры, получают соответствующее разрешение", - отметил заведующий отделом ДУМК РК Жандильда Бекжигитов.

Напомним, летом 120 казахстанцев, направлявшихся в Мекку, задержали местные власти из-за неправильной работы туроператора. На днях стало известно, что арестован директор турфирмы, обманувшей паломников.