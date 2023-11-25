По делу обманутых паломников арестован руководитель турфирмы

Арестован руководитель туристической компании ТОО "Zam Zam Qazaqstan", обманувшей паломников с визами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Уголовное дело по факту мошенничества расследует следственный департамент МВД.

"По результатам следственно-оперативных мероприятий руководитель туристической компании ТОО "Zam Zam Qazaqstan" изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию. Установлен факт создания сайта, схожего с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающего легальность выдаваемой паломникам визы на совершение Хаджа. 22 ноября с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", — говорится в сообщении ведомства.

В июне этого года Президент Казахстана заявил, что нужно решительные бороться с мошенниками, жертвами которых становятся казахстанцы. Касым-Жомарт Токаев рассказал о случае, когда наши граждане из-за турфирмы, занимающейся организацией паломничества, оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии.

Известно, что турфирма отправила в Саудовскую Аравию более 300 казахстанцев по туристическим визам. Верующих задержали из-за проблем с документами. Выяснилось, что у всех задержанных паломников была туристическая виза, которая не разрешает прохождение хаджа. Несколько дней паломники провели в полицейском участке без еды и воды. Пострадавшие требуют наказать турфирму, обещавшую сопровождение в Мекке.