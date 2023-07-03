В МИД РК прокомментировали ситуацию с обманутыми в паломниками в Саудовской Аравии

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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с паломниками из Казахстана, задержанными в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz.

Верующих задержали из-за проблем с документами. Несколько дней паломники провели в полицейском участке без еды и воды. Пострадавшие требуют наказать турфирму, обещавшую сопровождение в Мекке.

"Со стороны МИД РК в лице нашего генерального консула в городе Джидда оказана помощь. Поступил звонок от наших граждан о том, что они находятся в полицейском участке в Саудовской Аравии по несоответствующей для хаджа визе. У всех задержанных паломников была туристическая виза, которая не разрешает прохождение хаджа. Естественно, генеральный консул со своими сотрудниками немедленно выехали в полицейский участок и оказали содействие, чтобы их освободили и отправили в отель", - сказал Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

По его словам, компания отправила в Саудовскую Аравию более 300 казахстанцев по туристическим визам. Отследить местонахождение всех паломников не представляется возможным.